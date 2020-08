FOTO - Llorente saluta Casillas: "Grazie per i momenti indimenticabili"

In queste ore sono tanti i messaggi di social dedicati a Iker Casillas, che ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Tra questi c'è anche quello di Fernando Llorente, che su Twitter ha dedicato parole commosse per l'ex compagno di nazionale: "Grazie Iker per tutti i momenti indimenticabili che ci hai fatto vivere. Un grande dentro e fuori dal campo. È stata una fortuna e un grande piacere giocare al tuo fianco. Ti auguro tutto il meglio per la tua nuova avventura. Amico fortunato!

Gracias Iker por todos los momentos inolvidables que nos has hecho vivir. Un grande dentro y fuera de los terrenos de juego. Ha sido una suerte y un grandísimo placer jugar a tu lado. Te deseo todo lo mejor para tu nueva aventura. ¡Suerte amigo! #Grac1as @pablogsacristan pic.twitter.com/CFhq3Mvr3Y — Fernando Llorente (@llorentefer19) August 5, 2020