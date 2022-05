FOTO - Lozano in Messico per operarsi: ne ha approfittato per far visita al Pachuca

Attraverso un post sui canali social, il club messicano ha mostrato le foto della visita del Chucky.

© foto di Image Sport

Hirving Lozano ha approfittato della sua permanenza in Messico, causa operazione alla spalla a cui dovrà sottoporsi, per far visita ieri sera al Pachuca, la squadra che lo ha visto nascere e crescere come professionista. Attraverso un post sui canali social, il club messicano ha mostrato le foto della visita del Chucky. Di seguito le immagini.