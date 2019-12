FOTO - Lozano, messaggio emozionante per Ancelotti: "Grazie al cielo ti ho incontrato"

Se Hirving Lozano è al Napoli lo deve soprattutto a Carlo Ancelotti, che l'ha specificamente richiesto alla proprietà la scorsa estate. Chiaro, dunque, che il legame tra i due sia forte. Lo testimonia anche il messaggio pubblicato dall'attaccante messicano su Instagram: "Nessuno s'incrocia per caso, le persone entrano nella tua vita per un motivo, che sia una stagione o una vita. Ringrazio il cielo per avermi dato l'opportunità di incontrarti e imparate da te. Ti auguro il meglio!".