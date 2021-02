FOTO - Lozano posta l'abbraccio dopo il gol di Insigne: "Così squadra, tutta unita in avanti!"

Uno stoico Hirving Lozano è stato tra i migliori in campo ancora una volta, come accade ad ogni partita. Il talento messicano è rimasto in campo nel finale nonostante un infortunio, stringendo i denti, come un vero gladiatore. E all'indomani del successo contro la Juventus esulta così a mezzo social: "Cosí squadra tutta unita in avanti".