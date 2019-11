FOTO - Maggio, splendido messaggio per Lavezzi: "Che avventure in campo e fuori, ricordo tutto..."

Ezequiel Lavezzi questa mattina ha giocato la sua ultima gara casalinga con la maglia dell'Hebei Fortune. Per l'ex attaccante del Napoli, quella all'Hebei dovrebbe anche essere l'ultima avventura da calciatore. Il suo ex compagno di squadra in azzurro, Christian Maggio, su Instagram ci ha tenuto a salutarlo con uno splendido messaggio e una foto amarcord a corredo:

"Amico mio oggi hai deciso di appendere le famose scarpette al chiodo e mi dispiace tantissimo perché mi sarebbe piaciuto vederti ancora correre, ma come in tutte le belle storie c’è un inizio e c’è una fine . Ci siamo divertiti un mondo a giocare insieme, siamo stati compagni di avventure dentro e fuori dal campo e mi sembra ieri quando ti passavo la palla e ti dicevo vai Pocho pensaci tu! E tu quella palla la mettevi sempre al posto giusto al momento giusto e risolvevi la partita. Questo sei tu un piccolo grande uomo che fa la differenza! Buona fortuna amico mio ti auguro il meglio in tutto per tutto e che la tua nuova storia sia ricca e piena di soddisfazioni!".