FOTO - Maglia celebrativa per Maradona? Sui social spunta uno scatto con Lozano

Continuano le celebrazioni per la ricorrenza della nascita di Diego Armando Maradona. Dopo i tweet diffusi dalla SSCNapoli per ricordare quello che oggi sarebbe stato il 61° compleanno del Pibe de Oro, il club azzurro potrebbe ricordare la sua leggenda anche con una maglia celebrativa. Infatti, circola in queste ore sui social uno scatto con Lozano che indossa una speciale maglia con le effige di Maradona. Un semplice fotomontaggio o un'anticipazione di quello che potrebbe accadere probabilmente nelle prossime settimane, in commemorazione della morte del fuoriclasse argentino? Di seguito le immagini.