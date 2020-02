FOTO - Malcuit a Villa Stuart per un controllo: dono speciale al professor Mariani

Lo scorso ottobre Kevin Malcuit si è operato al legamento in quel di Roma, a Villa Stuart, ed è lì che s'è recato per un controllo medico. Con un dono speciale al professor Mariani, l'uomo che ha svolto l'intervento al suo crociato, come testimonia un post pubblicato dalla clinica sul suo account Instagram: "Kevin Malcuit ha svolto oggi i controlli con il prof Mariani dopo l’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore sostenuto ad Ottobre. Ringraziamo Kevin per il gentile omaggio al Professore. In bocca al lupo Kevin!".