FOTO - Malcuit continua a lavorare: "Non pensare sia facile, credi in te stesso!"

Non una gran presenza in campo per Kevin Malcuit in questo avvio di stagione. Il terzino è rimasto a Napoli con la speranza di poter raccogliere un buon minutaggio, ma per il momento lo spazio a disposzione è stato davvero poco. Non si perde d'animo però, Malcuit, come mostra lo scatto pubblicato sui social che lo vede nel pieno del lavoro: "Non pensare che sia facile, non pensare che sia difficile. Credi in te stesso, non credere alle persone".