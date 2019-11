FOTO - Malcuit felice per la visita: "Darò tutto per tornare più forte, voi domani vincete!"

Il Napoli è andato a trovare Malcuit in ospedale e il terzino francese ha pubblicato un post in cui ringrazia tutti per la visita: "Grazie mille per la vostra visita, ❤️mi ha davvero reso felice! Darò tutto per tornare più forte e il più rapidamente possibile! Sono con voi per domani portaci la vittoria". Ecco il post: