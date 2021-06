FOTO - Malcuit si prepara per Dimaro: in palestra con la maglia del Napoli

Kevin Malcuit vuole farsi trovare pronto e già in forma per il ritiro di Dimaro. Il terzino del Napoli, di ritorno dal prestito alla Fiorentina, si allena in vista del Trentino dove cercherà di convincere Luciano Spalletti. Il francese mostra su Instagram la foto del suo allenamento, mentre indossa la maglia del Napoli. Di seguito le immagini.