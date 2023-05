FOTO - Maltempo in Emilia, l’appello social di Gollini: “Un minimo aiuto può fare la differenza”

Il portiere del Napoli Pierluigi Gollini, bolognese di nascita, ha lanciato un appello sui social dopo il terribile alluvione che sta colpendo in questi giorni l’Emilia Romagna

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il portiere del Napoli Pierluigi Gollini, bolognese di nascita, ha lanciato un appello sui social dopo il terribile alluvione che sta colpendo in questi giorni l’Emilia Romagna: “Forza terra mia. Sono vicino a tutte le persone che soffrono in questo momento. Ci rialzeremo come abbiamo sempre fatto! Un minimo aiuto può fare la differenza”.