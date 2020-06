FOTO - Manolas bacia la Coppa: "Dopo sei anni in Italia sono riuscito a vincere un trofeo!"

Nonostante non sia stato impiegato in campo, anche Kostas Manolas ha partecipato, come è giusto che sia, ai festeggiamenti con il resto della squadra per la vittoria della Coppa Italia. Il difensore greco ha anche pubblicato un messaggio sui social: "Dopo sei anni in Italia sono riuscito a vincere un trofeo sono molto contento grazie a tutti i miei compagni lo staff. Forza Napoli".