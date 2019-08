FOTO - Manolas risponde alle provocazioni di Suarez col "tre" di Roma-Barça, Roncero: "Ti voglio bene, eroe!"

Animi tutt'altro che tranquilli, malgrado fosse un'amichevole, tra Kostas Manolas e Luis Suarez nel corso dell'amichevole tra Napoli e Barcellona di stanotte. Durante il match il difensore azzurro ha risposto alle provocazioni dell'attaccante uruguaiano facendo il segno del "tre" e urlandoglielo in faccia, in riferimento al suo terzo gol nel 3-0 della Roma che eliminò il Barcellona dalla Champions di due anni fa. Tomas Roncero, caporedattore di As, ha postato l'immagine e scritto: "Ti voglio bene Manolas. Eroe, carnefice, genio, leggenda..."