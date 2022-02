FOTO - Manolas si congratula con Koulibaly: “Complimenti amico mio. Te lo meriti!”

Gioia indescrivibile per Kalidou Koulibaly, che ieri ha vinto la Coppa d'Africa con il suo Senegal. Tra i tanti messaggi d’incoraggiamento e di congratulazioni per il difensore azzurro, è arrivato anche quello del suo ex compagno di squadra Kostas Manolas. Il greco, attraverso una Instagram stories, ha scritto: “Complimenti amico mio. Te lo meriti!”. Di seguito lo scatto.