FOTO - Mario Rui esulta dopo il successo col Genoa: "Tre punti importanti"

Autore dell'assist per la rete decisiva di Andrea Petagna, Mario Rui ha disputato quasi tutta la partita contro il Genoa, salvo esser sostituito in pieno recupero per il troppo nervosismo mostrato. Il terzino portoghese a fine gara ha espresso la sua gioia per il successo ottenuto: "Tre punti importanti", ha scritto su Instagram.