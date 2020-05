FOTO - Meret e la torta per la compagna: l'azzurro lancia un sondaggio ai tifosi

Allenamenti e non solo per gli azzurri. Il portiere Alex Meret si è improvvisato chef, in particolare ha realizzato una bellissima torta per il compleanno della compagna Debora. L'estremo difensore ha pubblicato lo scatto della torta in una Instagram Stories con tanto di sondaggio per i suoi followers: "Cambio lavoro?"

La bellissima torta di Alex Meret pic.twitter.com/bgcf6mpHr6 — Carmine Ubertone (@CarmineUbertone) May 16, 2020