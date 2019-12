FOTO - Mertens: "Auguri Napoli, sei una città meravigliosa". I tifosi in coro: "Rinnova!"

Molti non lo sanno, ma oggi è il compleanno della città di Napoli. Il 21 dicembre del 475 a.C. è ritenuto, infatti, il giorno della fondazione della città partenopea, anche se sarebbe più giusto parlare di rifondazione, visto che il primo nucleo abitativo, Parthenope, risale all’ottavo secolo prima di Cristo. Anche Dries Mertens ha voluto omaggiare la città partenopea con un post su Instagram: "Auguri Napoli. Sei una città meravigliosa". Centinaia i commenti social da parte dei tifosi azzurri per il post del belga. In tanti gli chiedono di restare nella 'città meravigliosa', e dunque di firmare il rinnovo.