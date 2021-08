FOTO - Mertens con Ghoulam e la clessidra sui social: partito il countdown

Oggi alla ripresa degli allenamenti, Mertens e Ghoulam hanno svolto lavoro personalizzato in campo al Konami Training Center di Casel Volurrno. L'attaccante del Napoli non vede l'ora di tornare a giocare ed ha postato sui social la foto mentre corre insieme al compagno di squadra. Il belga ha completato il post con il simbolo della clessidra, a testimoniare che non manca molto per rivederlo in campo.