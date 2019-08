FOTO - Mertens regala la sua maglia all'ex star del Football americano che ringrazia: "Ora sei il mio miglior amico"

Dries Mertens ha regalato a Chad Johnson, ex stella del Football Americano che ha seguito il Napoli in questi giorni a Miami, la sua divisa. L’atleta americano lo ha ringraziato postando su Twitter la divisa: “Ora sei il mio migliore amico”, scrive Johnson su Twitter.

Thank you @dries_mertens14 for the game work kit, we are now best friends pic.twitter.com/0gxyS0iiEC