FOTO - Mertens svela il motivo della sua esultanza: la dedica è per Fabian

Dopo la bellissima pennellata su punizione che è valsa l'ennesimo gol in azzurro, Dries Mertens ha esultato in maniera particolare. Un colpo di chitarra e un sorriso per Fabian Ruiz, nel giorno del venticinquesimo compleanno di quest'ultimo. A svelarlo è il belga stesso su Instagram: "Auguri al mio chitarrista più bravo del mondo", con tanto di foto a corredo.