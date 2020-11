FOTO - Messaggio da brividi di Ferrara: "Dicevi che non ero il migliore, ma con te mi sentivo fortissimo"

Ciro Ferrara, compagno di squadra di Diego Armando Maradona ai tempi del Napoli non che grande amico del compianto campione argentino scomparso ieri all'età di 60 anni, ha dedicato un messaggio al Pibe de Oro tramite la propria pagina su Twitter: "Avevi ragione tu Diego,quando mi prendevi in giro dicendomi che non ero il difensore più forte del mondo. Avevi ragione,ma con te davanti mi sentivo forte,fortissimo. Eri tu che ispiravi il mio lato migliore. Perché ti ho sempre ammirato,ti voglio bene,la terra ti sia lieve".

‘Avevi ragione tu Diego,quando mi prendevi in giro dicendomi che non ero il difensore più forte del mondo. Avevi ragione,ma con te davanti mi sentivo forte,fortissimo. Eri tu che ispiravi il mio lato migliore. Perché ti ho sempre ammirato,ti voglio bene,la terra ti sia lieve🙏 pic.twitter.com/TQ1CwgJyjv — Ciro Ferrara (@OfficialCiro) November 26, 2020