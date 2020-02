FOTO - Messi-Maradona, il regista Paolo Sorrentino non ha dubbi: "Esisti solo tu!"

Napoli-Barcellona attira, inevitabilmente, l'attenzione dei milioni di tifosi azzurri che non vedono l'ora di assistere al match valido per gli ottavi di finale di Champions League. Tra questi c'è il noto regista napoletano Paolo Sorrentino, sul quale ultimamente si sono accese le luci dell'attenzione mondiale per la serie Tv 'The New Pope', in Italia trasmetta da Sky. Cosi lo stesso Sorrentino si è soffermato anche sul dualismo Messi-Maradona, lui che quando vinse il premio Oscar come miglior film straniero con 'La grande bellezza' ci tenne a ringraziare proprio Dios, definito come fonte di ispirazione anche in diverse interviste: "Esisti solo tu. Solo tu".