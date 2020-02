FOTO - Messi pubblica lo scatto dell'ingresso al San Paolo: 2mln di likes in appena 3 ore

L'arrivo di Lionel Messi a Napoli, e l'ingresso sul prato del San Paolo dell'attaccante argentino, ha fatto il giro del mondo. Subito il pensiero corre verso Diego Maradona e quella che è stata la storia di Dios in azzurro e come questa vada ad accostarsi a quella attuale dell'attaccante blaugrana. Campioni che hanno scritto la storia a distanza di pochi anni. Cosi proprio Messi ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo ritrae sul prato dell'impianto di Fuorigrotta: 2 mln di likes in appena 3 ore per la Pulce nel tempio di Diego.