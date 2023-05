FOTO - "Mi dai un passaggio?", Spalletti in Vespa in giro per Napoli

Oggi Luciano Spalletti si è concesso qualche ora di relax per le vie del centro di Napoli.

Oggi Luciano Spalletti si è concesso qualche ora di relax per le vie del centro di Napoli. Il tecnico azzurro ha girato in Vespa in compagnia di Marco Ferrigno, noto artigiano di San Gregorio Armeno. Proprio lo scultore delle statuine per il presepe ha raccontato con un post su Instagram i dettagli della giornata. "Quei pomeriggi tranquilli in cui sei pensieroso sulla tua vespa. Il sole, il cielo azzurro Napoli e pensi appunto a come sia bella la città addobbata per il terzo scudetto. E all'improvviso vedi il mister in strada che ti chiede un passaggio. Mister io te lo do un passaggio, ma tu vedi come rimanere a Napoli".