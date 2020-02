FOTO - Michu idolo di Haaland: l'ex azzurro invia un regalo per il bomber del Dortmund

Come già noto da diverso tempo, tra gli idoli d'infanzia di Erling Haaland c'è anche Miguel Pérez Cuesta, meglio noto come Michu. Mentre il bomber norvegese continua a deliziare e strabiliare i tifosi del Borussia Dortmund, proprio l'ex attaccante del Napoli ha inviato un regalo ad Haaland: una maglia con dedica ed autografo, come mostrato dal profilo Twitter uffiicale del Burgos (squadra dove lo stesso Michu ricopre il ruolo di direttore sportivo).