FOTO - Mihajlovic e l'immagine social della moglie dall'ospedale: "Sei un leone dal cuore tenero"

Sinisa Mihajlovic con il sorriso dall'ospedale Sant'Orsola di Bologna. E' questa la bellissima immagine che arriva dai profili social di Arianna Rapaccioni, la moglie del tecnico del Bologna ricoverato dal 29 marzo per prevenire un eventuale ritorno della malattia come spiegato da lui stesso in conferenza stampa il 26 dello stesso mese.

"Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza. Sei un Leone dal cuore tenero", ha scritto Arianna a commento della foto postata su Instagram che li ritrae uno accanto all'altra.