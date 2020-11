FOTO - Milik felice: "Notte importante: per la prima volta capitano della Polonia"

Arek Milik ieri è sceso in campo da titolare con la sua Polonia ed è stato per la prima volta capitano della sua Nazionale. Per l'attaccante di proprietà del Napoli un'ora in campo senza lasciare il segno. Ecco il suo post:

Zwycięstwo po dobrym meczu i ważny moment w moim życiu. Pierwszy raz miałem zaszczyt być kapitanem w reprezentacji.



Una bella vittoria in una notte importante per la mia carriera: essere capitano, per la prima volta, di questa squadra. pic.twitter.com/VdkA4pStCq — Arkadiusz Milik (@arekmilik9) November 12, 2020