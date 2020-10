FOTO - Milik rifiuta ogni offerta ed a fine mercato pubblica sui social l’allenamento con la Polonia

Questa sessione di calciomercato è ormai agli sgoccioli. Arek Milik ha rifiutato anche la Fiorentina che gli offriva 4 mln di euro a stagione, e in questi minuti ha pubblicato la foto dell’allenamento con la Polonia. L'attaccante polacco resterà in azzurro, ma fuori squadra. Situazione che, dopo tanto chiacchiericcio, non ha trovato una soluzione.