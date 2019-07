FOTO - Milik si allena anche in vacanza: corsa sul tapis roulant in Grecia

Arkadiusz Milik corre ancora, in vacanza, per tenersi in forma. L'attaccante polacco, a pochi giorni dal ritiro, ha postato su Instagram un'immagine

Arkadiusz Milik corre ancora, in vacanza, per tenersi in forma. L'attaccante polacco, a pochi giorni dal ritiro, ha postato su Instagram un'immagine che lo ritrae sul tapis roulant. "Greece vibes", scrive sul noto social network l'ex Ajax, che si sta godendo gli ultimi giorni di relax. Visualizza questo post su Instagram Greece vibes 🇬🇷 #holiday #summer #goodtime Un post condiviso da Arek Milik (@arekmilik) in data: 1 Lug 2019 alle ore 5:30 PDT