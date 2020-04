FOTO - Milik si allena con vista Vesuvio: "Lavoro anche il weekend, la vita è bella!"

Arkadiusz Milik, come tutti i calciatori del Napoli, sta vivendo questo periodo di isolamento nella sua abitazioni in città. Ed è da casa che si allena, come vogliono Rino Gattuso e i membri del suo staff. L'attaccante polacco ha mostrato un bel sorriso sui social e ha scritto: "Lavorando anche il fine settimana, come al solito. Restando lontani, come sempre. La vita è bella".