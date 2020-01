FOTO - Milik suona la carica: "Pronto a scrivere pagine nuove, speriamo vincenti!"

Dopo il capodanno napoletano all'insegna di canti e balli, anche per Arek Milik è tempo di cominciare il nuovo anno in maglia azzurra. L'attaccante azzurro ha pubblicato su Instagram un post con un breve bilancio dell'ultimo decennio: "2010-2020: dieci anni che mi hanno portato ad essere quello che sono oggi, tra sudore, gol, gioie e dolori. Sono pronto per scrivere pagine nuove, speriamo vincenti, insieme a voi...ricominciamo ".