FOTO - Napoli-Genoa, spariscono i big dal promo del club: c'è Di Lorenzo in copertina

Di solito in copertina, in occasione della presentazione delle partite del Napoli pubblicato dal club sui social, ci sono Insigne, Mertens, Koulibaly o gli altri big. Stavolta, difficilmente per caso, scompaiono loro e ritroviamo uno degli ultimi arrivati, Di Lorenzo. Uno spunto social, nulla di più. Ma è chiaro che la scelta del Napoli sia una delle conseguenze del caos degli ultimi giorni.