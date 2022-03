FOTO - Napoli in partenza per Verona: lo scatto in aereo con Petagna e Di Lorenzo

Il club azzurro ha postato sui social le foto di Petagna e Di Lorenzo

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli è pronto per la partenza per Verona dove domani giocherà per la 28ª giornata di Serie A contro gli scaligeri di Igor Tudor. Il club azzurro ha postato sui social le foto di Petagna e Di Lorenzo scrivendo: “In viaggio verso Verona”. Ecco il post: