FOTO - Napoli in viaggio verso Sassuolo, sorrisi sul treno diretto in Emilia

Il Napoli è in viaggio verso Sassuolo, dove gli azzurri giocheranno al Mapei Stadium per affrontare la squadra neroverde. I giocatori insieme allo staff di Gennaro Gattuso sono già in viaggio verso l'Emilia, dove arriveranno proprio nelle prossime ore. Il club ha pubblicato sui social uno scatto ritrae dei sorridenti Llorente, Lozano, Fabiàn e Mertens.