FOTO - Napoli-Milik è muro contro muro, il polacco: "Intanto continuo ad allenarmi col sorriso"

Il caso Arek Milik continua a tenere banco, con il polacco che resta al muro contro muro con il Napoli. Nonstante una situazione difficile, che potrebbe vederlo anche saltare il prossimo Europeo con la Polonia, l'attaccante azzurro ha mandato un distensivo proprio attaverso i social: "E io intanto continuo ad allenarmi con il sorriso".

And in the meantime I continue to train with a smile ️



Kontynuuję swoje treningi z uśmiechem na twarzy. Wesołych Świąt ️ pic.twitter.com/5LZihsTPMt