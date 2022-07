FOTO - "Napoli, terra mia", Koulibaly saluta la città dall'aereo

Kalidou Koulibaly ha lasciato il Napoli, il difensore sta raggiungendo in queste ore il Chelsea negli Stati Uniti dove i Blues sono in tournée.

© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly ha lasciato il Napoli, il difensore sta raggiungendo in queste ore il Chelsea negli Stati Uniti dove i Blues sono in tournée. Dopo il bellissimo messaggio di addio su Instagram, il senegalese ha postato su Twitter una sua foto, scrivendo: "Napoli, terra mia". Nello scatto si vede Koulibaly mentre dall'aereo in partenza da Capodichino guarda malinconico il Golfo e il Vesuvio.