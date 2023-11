FOTO - Natan si gode il giorno libero in pieno centro a Napoli: sfogliatella a Piazza Plebiscito

Natan ha approfittato del giorno libero per trascorrere il pomeriggio in pieno centro a Napoli

Walter Mazzarri ha concesso due giorni di riposo alla squadra, che riprenderà domani gli allenamenti a Castel Volturno in vista della gara alla ripresa contro l’Atalanta. Natan ha così approfittato del giorno libero per trascorrere il pomeriggio in pieno centro a Napoli. Il difensore brasiliano, insieme ad un amico che lo sta accompagnando in questa avventura in Italia, è stato oggi in Galleria Umberto e dopo ha gustato una sfogliatella a Piazza Plebiscito. Di seguito le immagini postate su Instagram da Joao Santos.