FOTO - Nervi tesi all'Olimpico, Mourinho a Palladino: "Piangi piangi"

Il gol di El Shaarawy al 90' fa scoppiare le polemiche tra la panchine di Roma e Monza. Mourinho prima esulta, poi fa segno alla panchina del Monza di stare in silenzio, con il dito davanti la bocca. Palladino esplode e lo devono trattenere con la forza. Quando il tecnico napoletano si calma è il suo team manager a dirigersi verso la panchina e anche lui deve essere trattenuto. Nuno Santos, il preparatore dei portieri della Roma e uomo di fiducia di Mourinho, risponde per le rime e l'arbitro lo espelle. Rosso anche per il team manager del Monza.

Non finisce qui. Il Monza protesta con l'arbitro perché spariscono i palloni e accusa i raccattapalle, Mourinho continua a fare segno alla panchina del Monza di stare in silenzio e dice a Palladino: "Piangi piangi". L'arbitro espelle anche il portoghese, che lascia il campo tra l'ovazione dell'Olimpico. Di seguito il gesto di Mourinho, diventato già virale sui social.