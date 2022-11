FOTO - Non convocato e ko Argentina, Simeone si consola con la pesca

L'attaccante azzurro, insieme con la moglie e tutta la famiglia, si sta rilassando con qualche battuta di pesca sportiva sul Río Sarmiento.

© foto di www.imagephotoagency.it

