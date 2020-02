FOTO - "Non è importante quante volte cadi...", nuovo post di Milik sui social

"Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e poi...ti rialzi" ha scritto sui social l'attaccante del Napoli Arek Milik. Ne sa qualcosa lui che per due volte si è rotto il crociato e ha sempre avuto la forza per ricominciare con numeri importanti. Anche in questa stagione sta segnando con una certa regolarità.