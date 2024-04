FOTO - Non solo Spalletti, c'era anche Carmando al Maradona: lo scatto con EDL

Non solo Luciano Spalletti, oggi un altro grande ex era presente al Maradona per assistere a Napoli-Frosinone. Si tratta di Salvatore Carmando, storico massaggiatore del Napoli campione d'Italia nel 1987 e nel 1990. L'ex azzurro è stato immortalato in uno scatto sul terreno di gioco insieme al vice presidente Edo De Laurentis e allo speacker del Maradona 'Decibel' Bellini, che pubblicato la foto su Instagram.