FOTO - Nuova maglia, via la toppa rossa: le tre ipotesi grafiche

Come sarà la maglia del futuro? La prossima stagione è ancora lontana, ma c'è già chi sta provando ad immaginare la nuova divisa del Napoli, basando ipotesi e supposizioni su tutte le notizie ed indiscrezioni emerse negli scorsi mesi. Dopo aver appreso che il prossimo anno gli sponsor del club avranno uno spazio meno invasivo sulle maglie dei calciatori, sono ben tre le ipotesi grafiche che possiamo aspettarci per la prossima stagione, come illustrato su Twitter dal profilo 'A tutela della maglia': la prima con i loghi di Lete ed Msc totalmente bianchi su sfondo azzurro, la seconda con i loghi ancora bianchi ma contornati con i colori dei due brand (rosso per Lete, blu per Msc), mentre la terza ipotesi sarebbe quella di loghi senza toppe ma colorati per intero.

Fate un po' voi pic.twitter.com/MFcLJJ5huo — A tutela della maglia del Napoli (@TutelaMagliaNA) June 4, 2020