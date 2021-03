FOTO - Nuovo look per Higuan, tifosi scatenati: "Ma chi é Giobbe Covatta?"

Nuovo look per Gonzalo Higuain, apparso senza capelli e con la barba lunga. Il Pipita, pronto ad affrontare una nuova stagione in MLS con la maglia dell'Inter di Miami, è stato fotografato durante gli allenamenti. Lo scatto dell'ex Napoli e Juve ha fatto il giro del web, scatenando l'ilarità dei tifosi sui social. Tra i commenti più ironici quello che ha notato la somiglianza col comico Giobbe Covatta.

Higuain è diventato Giobbe Covatta pic.twitter.com/sPGO1CzZcp — Barbero de Sevilla (@barber_sevilla) March 2, 2021