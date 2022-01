FOTO - Osimhen con la maschera e la clessidra sui social: il nigeriano è pronto a tornare

Victor Osimhen è pronto a tornare in campo, ormai ci siamo. Il nigeriano ha messo alle spalle il terribile infortunio rimediato contro l’Inter che l’ha costretto ai box e all’operazione. Molto probabilmente l’attaccante del Napoli andrà domani in panchina contro il Bologna ma sui social lancia un messaggio chiaro: non vede l’ora di tornare in campo. In un post pubblicato su Twitter appare con la maschera protettiva facciale e a completare il post il simbolo della clessidra e del leone. Di seguito la foto.