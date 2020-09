FOTO - Osimhen non ci sta a perdere, si intrufola nella foto dei vincitori

Foto di rito al termine dell'allenamento pomeridiano di oggi a Castel di Sangro. Nello scatto postato sui social dal club azzurro vengono immortalati i vincitori del torneo triangolare di partitelle a campo ridotto. Gli azzurri divisi da Gattuso in tre squadre: arancioni, gialli e verdi, si sono infatti affrontati in una serie di sfide che hanno visto la vittoria finale della squadra con la pettorina arancione. A far parte della compagine composta da 9 uomini, oltre ai ragazzi aggregati della primavera, c'erano: Ospina, Koulibaly, Deme e Lozano. Al nuovo attaccante azzurro, Victor Osimhen, però non è andata giù la sconfitta e simpaticamente si è intrufolato tra i vincitori al momento della scatto. Lo stesso Osimhen ha postato l'immagine su suoi social.