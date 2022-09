FOTO - Ospite speciale nel ritiro milanese del Napoli: gli scatti con Salt Bae

GIOVANILI UFFICIALE - L'AZZURRINO D'AVINO CONVOCATO DALL'UNDER 18 PER LA SFIDA CON LA SERBIA Doppio impegno di prestigio per la nazionale under 18. Allo Stadio "Gran Sasso d’Italia" dell'Aquila, mercoledì 21 (ore 17, diretta Rai Sport) e sabato 24 settembre (ore 14.30), sarà di scena la sfida con i pari età della Serbia. I... Doppio impegno di prestigio per la nazionale under 18. Allo Stadio "Gran Sasso d’Italia" dell'Aquila, mercoledì 21 (ore 17, diretta Rai Sport) e sabato 24 settembre (ore 14.30), sarà di scena la sfida con i pari età della Serbia. I... LE ALTRE DI A INTER, INZAGHI: "GIOCARE OGNI TRE GIORNI NON È FACILE, CON L'UDINESE POSSIAMO PAGARLO" (ANSA) - MILANO, 17 SET - "Arriviamo da due vittorie consecutive ma sappiamo che, giocando ogni tre giorni ,non è semplice. Ora andiamo a Udine per una partita molto impegnativa contro una squadra che sta molto bene". Lo ha detto il tecnico dell'Inter... (ANSA) - MILANO, 17 SET - "Arriviamo da due vittorie consecutive ma sappiamo che, giocando ogni tre giorni ,non è semplice. Ora andiamo a Udine per una partita molto impegnativa contro una squadra che sta molto bene". Lo ha detto il tecnico dell'Inter...