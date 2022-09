FOTO - Ostigard celebra il suo debutto: "Orgoglioso per la prima gara col Napoli"

Nella giornata di ieri Leo Skiri Ostigard ha fatto il suo esordio, per di più da titolare, con la maglia del Napoli. Luciano Spalletti l'ha schierato dall'inizio contro il Lecce e all'indomani del debutto l'ex Genoa si esprime così su Twitter: "Orgoglioso di aver giocato la mia prima partita per il Napoli".

Proud moment to play my first game for Napoli! #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/adPCMbOGxX