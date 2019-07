FOTO - Ounas, meraviglioso messaggio per Ghoulam: "Il mio cuore è con te", poi disattiva i commenti per proteggere Faouzi

Bel momento social tra Adam Ounas e Faouzi Ghoulam. L'attaccante, impegnato nella Coppa d'Africa con l'Algeria, ha voluto lasciare un messaggio al difensore, scrirendo di essere molto felice per il suo ritorno alla piena forma, ribandendo di sentire la mancanza di Ghoulam che per essere al meglio per il campionato col Napoli ha rinunciato all'impegno con la nazionale. "In ogni caso ci manchi tanto, anche se so che per te non è facile non stare con noi. Il tuo cuore è con noi, il mio è con te" ha scritto Ounas, con pronta la risposta di ringraziamento di Ghoulam, che ha avuto belle parole per il compagno. Per evitare commenti poco graditi sulla scelta di Ghoulam, molto discussa in Algeria, Ounas ha disattivato la possibilità di commentare il post.