FOTO - Paolo Sorrentino presenta sui social 'E' Stata la Mano di Dio', il film legato a Maradona

'È Stata la Mano di Dio', il film di Paolo Sorrentino in qualche modo legato alla figura di Diego Armando Maradona, si annuncia come uno degli esordi più attesi di quest'anno per quanto riguarda il cinema italiano. Il regista in merito ha scritto un post su Instagram: "Da ragazzi, il futuro ci sembra buio. Barcollanti tra gioie e dolori, ci sentiamo inadeguati. E invece il futuro è là dietro. Bisogna aspettare e cercare. Poi arriva. E sa essere bellissimo. Di questo parla E' stata la mano di Dio. Senza trucchi, questa è la mia storia e, probabilmente, anche la vostra".