FOTO - Pecchia trionfa con la Juve U23, ecco il messaggio di congratulazioni di Benitez

L'ex allenatore del Napoli Rafa Benitez si è voluto congratulare con un messaggio su Instagram con il suo vice ai tempi dell'avvenuta partenopea Fabio Pecchia per la vittoria della Coppa Italia di Serie C come tecnico della Juventus Under 23: "Congratulazioni al mio amico Fabio Pecchia per aver vinto la Coppa Italia di Serie C con la Juventus! Siamo orgogliosi di aver lavorato insieme e molto felici per i tuoi successi. Un abbraccio, Fabio!"